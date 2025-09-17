Я нашел ошибку
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
С 18 по 20 сентября в губернии ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Участникам регионального форума воспитателей детских садов предстоит услышать о мерах государственной поддержки семьи, семейных ценностях и семейном воспитании, о механизмах просвещения родителей и содержании Программы просвещения родителей. 
Воспитатели детских садов ПФО обсудят в Уфе развитие просветительской работы
Четыре медали чемпионата России по прыжкам на батуте завоевали спортсмены Самарской области
Виктор Часовских: паспорта готовности к зиме получили 85% домов в Самарской области
Пилот из Пензенской области совершил вынужденную посадку в поле в Кинельском районе
В Самаре искали незаконных мигрантов, один пытался убежать
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета
россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

17 сентября 2025 13:38
124
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

Erid 2VSb5wHycCR

А если много трафика не требуется, гигабайты можно обменять на бонусные рубли и оплачивать ими связь.

Билайн запустил акцию «Честный терабайт»* для новых клиентов платформы «план б.». Предложение особенно актуально для продвинутых пользователей, активно использующих мобильный интернет.

При подключении «плана б.» в рамках акции новый клиент получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Бонусный терабайт выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий. Это возможность получить уникальный тариф с топовыми нейросетями и компенсацией Telegram Premium и при этом обеспечить себе огромное количество трафика.

А если много интернета не требуется, его в любой момент можно обменять в миниаппе в «Телеграме» на «золото»**. Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»). Один гигабайт приравнен к 1 мг золота. Так, весь терабайт способен покрыть практически годовой расход на связь (в зависимости от того, как вы будете использовать свой пакет).

Всего в настоящий момент в «плане б.» доступно восемь нейронок, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой без использования VPN.

С «планом б.» клиенты также получают: регулярную компенсацию стоимости подписки Telegram Premium в течение 6 месяцев на бонусный баланс, несгораемые остатки минут и гигабайт при своевременной оплате тарифа, безлимитный интернет на мессенджеры, музыку, видео, соцсети и безлимит на 3 часа на другие сервисы, когда он нужен, и ещё много других возможностей, которыми легко управлять через удобный миниапп в «Телеграм».

*Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 17.11.2025г. на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильск Красноярского Края.

** Услуга безакцептная (ограничения по географии: Анадырь, Норильск (Красноярский край). Акция действует до 15 января 2026 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

