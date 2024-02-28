beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не ставьте там автомобили.
В  Самаре пройдут ночные работы по  уборке на участках дорог со знаками, ограничивающими парковку 
Желаете услышать пламенные стихи о любви и почувствовать дуновение весны? Тогда приходите в областную библиотеку!
«Ты знаешь, я люблю тебя»: в СОУНБ состоится поэтический вечер с Хельгой Владимировой-Сиговой
По итогам встречи сразу несколько старшеклассников школы №90 подали заявки на участие в проекте «Школа молодого энергетика».
Т Плюс совместно с СамГТУ презентовали «Школу молодого энергетика» школьникам Тольятти
Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения.
В Сызрани осуждены мужчина и его сын за незаконное лишение человека свободы
Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса.
Самарская область приняла участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия» на ВДНХ
Пройдёт встреча с представителями парфюмерно-косметической компании «Весна».
«Весна начинается с “Весной”»: в СОУНБ  расскажут о становлении парфюмерно-косметического предприятия Самары
Там их ожидают 7 дней насыщенной программы, состоящей из нескольких блоков: международные отношения, спорт, культура, волонтёрская программа и т.д.
Самарская делегация участников отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи - 2024
Мобильная группа Самарской таможни в пункте пропуска Маштаково задержала фуру из Казахстана
Немаркированные куртки американского бренда на 25 млн рублей обнаружили таможенники в фуре из Казахстана
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.04
-0.59
EUR 99.92
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке
В областной библиотеке расскажут о становлении ключевого парфюмерно-косметического предприятия Самары
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

beeline cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность

28 февраля 2024 15:15
271
Это партнерство подчеркивает общее стремление beeline cloud и Positive Technologies к обеспечению безопасности и надежности в сфере информационных технологий.

Erid LatgBxFxe

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) и лидер рынка результативной кибербезопасности Positive Technologies объявляют о начале партнерства. Это сотрудничество открывает новые возможности для клиентов beeline cloud в области защиты и безопасности веб-приложений.

beeline cloud предлагает своим клиентам продукт Cloud WAF Pro на базе решения PT Cloud Application Firewall - облачного межсетевого экрана, разработанного Positive Technologies для защиты веб-приложений. Это решение позволит клиентам защитить свои приложения от внешних киберугроз и атак нулевого дня.

Cloud WAF Pro доступен для широкого спектра компаний, независимо от их размера и направления деятельности. Продукт предоставляется по подписке, что обеспечивает гибкие тарифы и не требует значительных инвестиций в аппаратное обеспечение или специалистов по информационной безопасности. Установка и настройка решения могут быть выполнены всего за день, что делает его максимально удобным и доступным.

Это партнерство подчеркивает общее стремление beeline cloud и Positive Technologies к обеспечению безопасности и надежности в сфере информационных технологий и подтверждает их готовность предоставлять клиентам передовые решения для защиты их цифровых активов.

Егор Бигун, директор по информационной безопасности beeline cloud:

«Обеспечение информационной безопасности - это одна из ключевых задач для современного бизнеса. Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies, признанной на рынке за свои инновационные подходы к кибербезопасности. Предоставление PT Cloud Application Firewall нашим клиентам поможет значительно усилить киберзащиту и защитить веб-приложения от современных угроз».

Денис Прохорчик, директор направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies:

«Ежегодно спрос на сервисную модель потребления продуктов класса Web Application Firewall становится все более высоким. PT Cloud Application Firewall позволяет компаниям любого размера быстро защитить свои веб-приложения решением enterprise класса, не прибегая при этом к расходам на аппаратные ресурсы. Уверены, что beeline cloud, наш новый технологический партнер, обладая необходимой экспертизой и командой профессионалов, обеспечит индивидуальный подход и высокий уровень сервиса для своих клиентов».

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

 

Фото: ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В нем приняли участие порядка ста специалистов – это разработчики БАС, руководители компаний, научные работники и потенциальные потребители продукции.
28 февраля 2024  16:15
Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими производителями беспилотников
186
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
28 февраля 2024  13:39
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
241
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
28 февраля 2024  13:19
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
244
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
28 февраля 2024  11:02
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
377
Один из вопросов, который обсуждался на губдуме, – возвращение в госсобственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки.
27 февраля 2024  16:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губернской Думы
524
Весь список