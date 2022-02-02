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Бдительный прохожий в Сызрани успел выхватить из-под проходящего поезда за капюшон 14-летнюю девочку

2 февраля 2022 16:17
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Девочка в наушниках и капюшоне переходила железную дорогу по наземному пешеходному переходу, не убедившись в отсутствии движущегося поезда.

В текущем году Куйбышевская железная дорога продолжает выявлять факты нарушения несовершеннолетними  правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Так, 31 января текущего года в городе Сызрань Самарской области  14-летняя девочка в наушниках и капюшоне переходила железную дорогу по наземному пешеходному переходу, не убедившись в отсутствии движущегося поезда. Только благодаря бдительности мужчины, который успел ее выхватить из-под проходящего поезда за капюшон, она получила касательные травмы и смогла избежать более серьезных последствий. 

- Движущийся поезд одномоментно остановить невозможно. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Главное проблема в том, что молодые люди любят слушать музыку и при пересечении путей не снимают наушников, они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено только на том, как удобнее и быстрее перейти через рельсы, - отмечает начальник Сызранской дистанции пути Иван Иванушкин.

Ежедневно специалисты Куйбышевской железной дороги проводят комплекс мероприятий по предупреждению детского травматизма. Прежде всего, это разъяснительная работа в образовательных учреждениях, лекции и беседы, организация просмотра мультфильмов и фильмов о правилах безопасного нахождения на железнодорожном транспорте. Среди детей и подростков распространяется наглядная агитация в виде памяток, буклетов и раскрасок. Кроме того, в школы, гимназии и техникумы направляются электронные версии буклетов и видеороликов с правилами безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Но кардинально изменить ситуацию без соответствующего внимания к детям и подросткам со стороны родителей пока не удается.

Куйбышевская железная дорога призывает граждан личным примером показывать детям необходимость соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося состава.

 

Фото из открытых источников

 

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