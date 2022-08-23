Автозавод «Москвич» создаст собственную платформу для электромобилей

217

Директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что в скором времени начнется работа по созданию отечественной платформы для электромобилей, сообщает iphones.ru со ссылкой на Autonews.

До конца 2022 года в Москве будут собраны первые 600 машин марки «Москвич». Причем треть из них — электрические.

"Готовимся дать старт работе по созданию собственной платформы электромобиля под брендом «Москвич». Планы масштабные. Мы приняли вызов и активно включились в работу", - Дмитрий Пронин.

В ближайшее время на развитие «Москвича» будет выделено 5 млрд руб. Соответствующее соглашение ранее подписали власти Москвы и ПАО «КАМАЗ».