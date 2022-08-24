АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta с подушками безопасности

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АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Цена базовой версии Granta, оснащенной водительским airbag, стартует с 602 800 рублей по государственной программе льготного кредитования, которая действует только до 1 декабря 2022 года (или 753 500 рублей без учета программы), сообщает пресс-служба предприятия.



С 23 августа все автомобили LADA Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности. В более «старших» версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на LADA Granta ранее.



Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления – это настоящая победа всего коллектива АВТОВАЗа и наших партнеров. Забота о клиентах является приоритетом марки LADA. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности, и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки. Я также благодарен Минпромторгу России за эффективную госпрограмму льготного кредитования, в рамках которой наши автомобили можно приобрести с выгодой 20-25%. Это значительно укрепляет спрос на рынке и обеспечивает завод стабильной работой».



Для покупателей автомобилей LADA Granta (а также для NIVA Legend и NIVA Travel), которые произведены после 1 июня 2022 года, действует уникальная государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года. Программа действует до 1 декабря 2022 года.

Фото: пресс-служба предприятия