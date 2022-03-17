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"Автоваз" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada второй раз за месяц, следует из актуального прайс-листа на официальном сайте компании. Относительно цен, обновленных 1 марта, подорожание по шести основным семействам составило в среднем 8%, передает ТАСС.

Согласно прайс-листу, стоимость седана Lada Granta теперь начинается от 727,9 тыс. рублей (+6% или 43 тыс. рублей), Vesta - 1 млн 121,9 тыс. рублей (+8,6% или 89 тыс. рублей), Xray - 1 млн 106,9 тыс. рублей (+9,6% или 97 тыс. рублей), Niva Travel - 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6% или 63 тыс. рублей), трехдверной Niva Legend - 818, 9 тыс. рублей (+5% или 42 тыс. рублей). Цена на универсал Lada Largus составит от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12% или 132 тыс. рублей).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС