АвтоВАЗ представил Lada Vesta нового поколения

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На мощностях АвтоВАЗа в Ижевске стартовало производство новой серийной Lada Vesta с приставкой NG (New Generation). Сам автостроитель называет новинку следующим поколением, но по сути это обновленная версия. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Одновременно с запуском сборки АвтоВАЗ провел презентацию модели, раскрыв экстерьер.

В результате модернизации Vesta обзавелась новой светодиодной передней оптикой, противотуманными фарами и фонарями. Такой набор можно увидеть впервые в оснащении продукции российского автопрома. Но такая оптика будет устанавливаться на новую Lada Vesta только в топовой комплектации.

Кроме того, посвежевшую модель можно узнать по перелицованной крышке багажника с парой новых выштамповок и дополнительным датчиком парковки на обоих бамперах. Ко всему прочему для новинки предусмотрен свежий дизайн колесных дисков диаметром 16 и 17 дюймов.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор, лично представивший Vesta NG, сообщил, что базовая стоимость автомобиля не будет превышать 1 млн рублей. Старт продаж намечен на первое полугодие 2022 года.

О том, какими силовыми агрегатами будет оснащена модель, станет известно ближе к старту продаж. Но, судя по сертификационным документам, полученным на автомобиль неделей ранее, под капотом изменений не ожидается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Ермолаева