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"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, обновленный прайс-лист размещен на сайте автопроизводителя.

Цены на базовые комплектации Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus не изменились. Автомобили стоят 678 300 руб., 1 121 900 руб. и 1 300 900 руб. соответственно.

Между тем цена на базовые Lada Niva Travel выросла на 1,6% до 1 014 900 руб., Lada Niva Legend – на 2,6% до 821 900 руб.

Максимальные цены на Lada Niva Travel и Lada Niva Legend выросли на 1,3% и 2,4% – до 1 236 900 руб. и 901 900 руб. соответственно.

Стоимость максимальной комплектации Lada Granta лифтбек увеличилась на 2,4% до 855 900 руб., на седан – на 2,5% до 835 900 руб.

Максимальные комплектации версий Cross и Active drive подорожали на 2,3% и 2,5% до 891 900 руб. и 930 900 руб. соответственно.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил в конце февраля, что рост цен не превысит уровня годовой инфляции, пишет Смотрим.