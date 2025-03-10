АвтоВАЗ пообещал не становиться единственным поставщиком авто в такси

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АвтоВАЗ не является и не будет являться единственным поставщиком автомобилей для таксомоторной отрасли в России. Об этом заявили в пресс-службе компании, обсуждая законопроект о локализации машин для такси.

«По нашей информации, обсуждаемая сегодня редакция поправок в законопроект предполагает участие в программе закупок такси сразу нескольких брендов, производимых на территории России, причем разных сегментов», — сообщил «Известиям» 10 марта директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Он указал на необходимость обеспечения безопасности таксомоторной отрасли, чтобы этот вид общественного транспорта смог бы продолжить оказывать услуги даже в условиях «отключенного рубильника» иностранной поддержки.

Законопроект о введении требований по локализации автомобилей такси обсуждается в Госдуме. Он был принят в первом чтении в прошлом году, а сейчас готовится ко второму чтению. Введение таких требований станет дополнительной защитой отрасли таксомоторных перевозок, заявил ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Также в АвтоВАЗе обратили внимание, что если в 2024 году цены на Lada были проиндексированы на 4,3%, что вдвое ниже инфляции, то услуги такси в том же году подорожали на 16%.

«Мы ожидаем, что ФАС завершит беспристрастное расследование столь высокого подорожания такси, как об этом и заявил глава ведомства, и обнародует полученные данные, включая и механизм ценообразования в таксомоторной отрасли, который на сегодня совершенно непрозрачен», — добавили в компании.