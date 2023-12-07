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АвтоВАЗ планирует собирать автомобили в Иране

7 декабря 2023 11:33
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АвтоВАЗ планирует собирать автомобили в Иране

АвтоВАЗ уже ведет переговоры о сборке автомобилей в Иране, сообщили "Ведомости".

Технические требования к транспортным средствам на местном рынке отличаются от российских.

АвтоВАЗ рассматривает возможность поставок автомобилей в Иран, заявил ранее глава компании Максим Соколов.

"Мы обсуждаем. Причем и проекты по поставке продукции со стороны Ирана и нашей продукции в Иран. В начале апреля у меня, например, плановая встреча с чрезвычайным послом Ирана", – отметил Соколов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

АвтоВАЗ может начать сотрудничество с Ираном и предоставлять исламской республике тот модельный ряд, который соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. "Рынок Ирана хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент. И вообще Иран для экспорта Lada является приоритетным, очень важным рынком. Мы нашли третью необходимую составляющую для успешного запуска бизнеса — надежного партнера здесь", — сказал начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках завода Андрей Владимирцев.

Партнером станет компания Nika Motor — представитель бренда Lada в Иране. Она будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей и предоставлением гарантии для всего модельного ряда Lada, пишет Смотрим.

Теги: Автоваз

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