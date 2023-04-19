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АВТОВАЗ отмечает День первого автомобиля

19 апреля 2023 13:26
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АВТОВАЗ отмечает День первого автомобиля
 

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые автомобили ВАЗ-2101 - сегодня эта дата на АВТОВАЗе отмечается как День первого автомобиля, пишет Сова.

Сегодня, в условиях санкционных вызовов, как и в прежние непростые для завода периоды, АВТОВАЗ находится в фокусе постоянного внимания Президента России Владимира Путина. Благодаря прямой поддержке главы государства предприятию уже не раз удавалось преодолевать трудности. Огромное внимание развитию тольяттинского завода и крупнейшему трудовому коллективу региона уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, ситуация на флагманском предприятии отечественного автопрома стала одним из ключевых вопросов для обсуждения во время мартовской встречи Президента и главы Самарской области.

На поддержку автогиганта направлены инициативы губернатора, которые были озвучены им на заседании президиума Государственного Совета, посвященном вопросам развития промышленности Российской Федерации. Так, предложение Дмитрия Азарова о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные, подготовленное совместно с АВТОВАЗом и Советом Федерации, вошло в проект решений заседания Госсовета. Это решение придаст дополнительный импульс развития не только АВТОВАЗа, но и всей отрасли автомобилестроения.

Еще одна инициатива губернатора - о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства – была озвучена им на встрече с Президентом России, получила поддержку главы государства и будет реализована.

Сегодня на АВТОВАЗе продолжается работа по замещению импортируемых автокомпонентов, углублению локализации и сотрудничества с отечественными партнерами и с партнерами из дружественных стран. Предприятие активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.

В марте на тольяттинской площадке было запущено серийное производство Lada Vesta нового поколения. В запуске приняли участие Дмитрий Азаров и заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Уже в мае этого года новая модель должна поступить в дилерские центры. Также в планах предприятия на текущий год выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов.

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