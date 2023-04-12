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АВТОВАЗ объявил о старте продаж спецверсии LADA NIVA Travel

12 апреля 2023 13:57
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АВТОВАЗ объявил о старте продаж спецверсии LADA NIVA Travel

Сегодня, 12 апреля, LADA объявила о старте продаж LADA NIVA Travel KHL – специальной серии внедорожника для любителей хоккея. Автомобиль является наиболее оснащенной версией NIVA Travel. Как отмечают в пресс-центре тольяттинского автогиганта, стоимость NIVA Travel KHL изменилась незначительно по сравнению с комплектацией LUXE, оснащенной off-road пакетом (+25 000 рублей), и составит от 1 292 500 рублей.

LADA NIVA Travel KHL создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров.

В широкий список оснащения LADA NIVA Travel KHL входит подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, и др. Специальная серия также включает Off-road пакет, состоящий из шноркеля, легкосплавных дисков цвета «антрацит» с внедорожными шинами, пишет ТЛТГород.

Теги: Автоваз

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