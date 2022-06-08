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«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta без подушки безопасности

8 июня 2022 13:29
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«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta без подушки безопасности

После продолжительного простоя, связанного с дефицитом автокомпонентов, «АвтоВАЗ» в среду, 8 июня, возобновил производство модели Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd News, который ранее давал инсайдерскую информацию с предприятия.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что в первый день работы с конвейера сойдут 68 автомобилей. Столь малое число объясняется необходимостью изменить технологический процесс и перенастроить работу персонала сборочных постов.

Ранее стало известно, новые Lada Granta будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом. Однако в более дорогой комплектации седан получит электроподъемники и гидроусилитель руля. У обеих комплектаций рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.

Официально о возобновлении производства не сообщалось, но на прошлой неделе пресс-служба «АвтоВАЗа» называла в качестве даты именно 8 июня. Сварка кузовов стартовала 3 июня, а линия окраски должны были заполнить 7 июня.

В перспективе «АвтоВАЗ» намерен выпускать упрощенные версии еще двух моделей — Vesta и Niva. Но чем они будут отличаться от оригиналов, пока неизвестно.

Волжский автозавод фактически не выпускает автомобили с 4 апреля. Из-за дефицита автокомпонентов возобновить производство удалось на пять дней в конце апреля, после чего предприятие ушло в простой. За это время французский автоконцерн Renault продал контрольный пакет акций компании российскому государству и полностью вышел из российских активов.

В мае продажи автомобилей Lada составили 6012 машин, что на 84 процента меньше, чем в мае 2021 года. В целом продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в прошлом месяце рухнули на 83,5 процента в годовом выражении, пишет Лента.

 

Теги: Автоваз

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