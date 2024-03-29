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АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada в Азербайджане

29 марта 2024 12:22
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АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada в Азербайджане

АвтоВАЗ объявил старт собственного проекта по сборке автомобилей Lada в Азербайджане. Первой моделью на конвейере стала Granta. Об этом 29 марта «Известиям» сообщили в пресс-службе отечественной автокомпании.

Сейчас на одной из местных производственных площадок организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. В рамках проекта специально нанимали персонал, сотрудники прошли обучение под контролем специалистов из Тольятти. Все собранные автомобили проходят ходовые испытания.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, в этом году на площадке в Азербайджане планируется выпустить до 1,5 тыс. автомобилей и расширить гамму локального выпуска семейством Niva (Legend и Travel), тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta. Годовой объем производства в перспективе нескольких лет может составить до 4–5 тыс. автомобилей.

«Автомобили Lada в Азербайджане традиционно любят и уважают. Они востребованы уже многие десятилетия, и сегодня мы становимся намного ближе к нашим клиентам в республике», — указал Соколов.

Теги: Автоваз

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