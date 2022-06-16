АвтоВАЗ этим летом возобновит производство Niva Travel и Niva Legend

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АвтоВАЗ возобновит производство внедорожника Niva Legend в июле, сообщил в интервью телеканалу РБК на форуме ПМЭФ-2022 президент АвтоВАЗа Максим Соколов.



«С июля мы планируем возобновить запуск Lada Niva в комплектации Legend — традиционной комплектации, которая уже много десятков лет производится на нашем заводе. При этом какое-то количество импортных комплектующих в ее составе имеется. Нам потребовалось чуть больше двух месяцев, чтобы в полном объеме локализовать и обеспечить запуск этого автомобиля в этой версии», — сказал глава предприятия.



Как ранее Соколов заявил на форуме ТАСС, в августе на АвтоВАЗе возобновят производство Niva Travel, и летом на предприятии будут выпускаться уже три модели, включая Lada Granta в комплектации 2022 года.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости / РБК

