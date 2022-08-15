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АвтоВАЗ 15 августа вернулся к пятидневной рабочей неделе

15 августа 2022 11:36
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Lada Granta будет работать пять дней в неделю в двухсменном режиме.

АвтоВАЗ, на котором с 6 июня 2022 года действовала четырехдневка, 15 августа приступил к первой с начала лета полной рабочей неделе. Об этом 15 августа сообщило агентство «Автостат», пишут "Известия".

Агентство сообщило, что сборочная линия по выпуску Lada Granta будет работать пять дней в неделю в двухсменном режиме. Внедорожник Lada Niva будут выпускать также пять дней в неделю, но в одну смену.

С 29 августа по 27 ноября 2022 года АвтоВАЗ планирует работать шесть дней в неделю. По оценке автопредприятия, будут задействованы все три сборочные линии: Granta (в две смены), Niva (в одну смену) и В0 (в две смены). На последней должен быть возобновлен выпуск Lada Largus.

По мнению экспертов агентства, во половине 2022 года завод в Тольятти планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей Lada, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Модель Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года на линию B0. По-прежнему остается под вопросом производство хэтчбека Lada XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой Lada. Решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в 2023 году.

 

Фото: АвтоВАЗ/"Известия"

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