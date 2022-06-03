Я нашел ошибку
Главные новости:
Пассажиров, которые должны вернуться в Москву позже 5 июня, вывезут из Коломбо в срок.
Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы на Шри-Ланку
В спасательной операции задействовали в том числе вертолеты из Австрии.
Как минимум три пассажира погибли в результате аварии поезда на юге Германии
С 28 мая по 3 июня в регионе зарегистрировано 9 пожаров, на тушение которых выезжали и добровольцы.
Добровольные пожарные команды Самарской области помогают тушить пожары
В состав делегации от Самары  вошли представители издательств «Бахрах-М», «Агни» и члены Самарской областной организации молодых литераторов и  специалисты областной научной  библиотеки.
Областная научная библиотека принимает участие  главном книжном фестивале страны «Красная площадь»
Самарскую область представили две команды, которые по итогу турнира не попали в тройку призеров.
В Самаре завершился чемпионат России по керлингу на колясках среди смешанных команд
Олег Дашков из Самарской области завоевал две золотые медали.
В Краснодарском крае состоялся Кубок России по русским шашкам
 Благодаря поражению Зверева рейтинг АТР возглавит россиянин Даниил Медведев. Он станет первой ракеткой мира 13 июня.
Немецкого теннисиста Александра Зверева увезли с корта на инвалидной коляске
Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России.
Часть магазинов Lego в России приостановили работу
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы на Шри-Ланку

3 июня 2022 22:48
149
Пассажиров, которые должны вернуться в Москву позже 5 июня, вывезут из Коломбо в срок.

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы на Шри-Ланку после ареста властями этой страны своего самолета A330. Это следует из сообщения перевозчика, передает ТАСС.

"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта", - отмечается в сообщении перевозчика.

Ранее в пятницу Росавиация сообщила, что глава агентства Александр Нерадько обратился к авиавластям Шри-Ланки с просьбой согласовать вылет арестованного самолета как можно скорее. Но "Аэрофлот" заявил, что за пассажирами в Коломбо будут направлены другие самолеты. "Для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих пассажиров в Шри-Ланку, начиная с сегодняшнего дня все ближайшие рейсы Аэрофлота на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы", - отмечается в сообщении перевозчика.

Самолет был арестован по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Пассажиры невылетевшего рейса направлены в гостиницу.

Возврат из Коломбо

В компании уточнили, что остальные пассажиры, которые должны вернуться в Москву позже 5 июня, также будут вывезены из Коломбо в срок. "Аэрофлот занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты", - заверили в компании.

Тем пассажирам, которые не смогут вылететь из Москвы в Коломбо из-за отмены рейсов, предлагается вынужденный возврат средств или переоформление билетов на альтернативные направления.

В начале апреля Евросоюз принял поправку к антироссийским санкциям, которая дает возможность лизинговым компаниям продать находящиеся в РФ самолеты российским авиакомпаниям. Как сообщалось ранее, эта мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг, по договорам, заключенным до 26 февраля. Право собственности на самолет может быть передано после выплаты лизинговых платежей.

В парке авиакомпании "Аэрофлот" 12 самолетов типа Airbus A330. В мае компания выкупила восемь самолетов у иностранных лизингодателей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
302
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
256
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
276
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
285
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1998
Весь список