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Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы на Шри-Ланку после ареста властями этой страны своего самолета A330. Это следует из сообщения перевозчика, передает ТАСС.

"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта", - отмечается в сообщении перевозчика.

Ранее в пятницу Росавиация сообщила, что глава агентства Александр Нерадько обратился к авиавластям Шри-Ланки с просьбой согласовать вылет арестованного самолета как можно скорее. Но "Аэрофлот" заявил, что за пассажирами в Коломбо будут направлены другие самолеты. "Для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих пассажиров в Шри-Ланку, начиная с сегодняшнего дня все ближайшие рейсы Аэрофлота на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы", - отмечается в сообщении перевозчика.

Самолет был арестован по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Пассажиры невылетевшего рейса направлены в гостиницу.

Возврат из Коломбо

В компании уточнили, что остальные пассажиры, которые должны вернуться в Москву позже 5 июня, также будут вывезены из Коломбо в срок. "Аэрофлот занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты", - заверили в компании.

Тем пассажирам, которые не смогут вылететь из Москвы в Коломбо из-за отмены рейсов, предлагается вынужденный возврат средств или переоформление билетов на альтернативные направления.

В начале апреля Евросоюз принял поправку к антироссийским санкциям, которая дает возможность лизинговым компаниям продать находящиеся в РФ самолеты российским авиакомпаниям. Как сообщалось ранее, эта мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг, по договорам, заключенным до 26 февраля. Право собственности на самолет может быть передано после выплаты лизинговых платежей.

В парке авиакомпании "Аэрофлот" 12 самолетов типа Airbus A330. В мае компания выкупила восемь самолетов у иностранных лизингодателей.