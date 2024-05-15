Атлас надежной связи: 10 необычных мест в регионах России

184

Острова, водопады, ущелья, вулканы – природа нашей страны дарит сильные эмоции и незабываемые впечатления не только путешественникам, но и связистам. Рельеф, климат, погода ставят перед ними необычные, но решаемые задачи. билайн собрал 10 уникальных мест России, в которых благодаря неординарным решениям появилась надежная связь. С ней можно делиться нахлынувшими эмоциями, а еще это важный элемент безопасности. Знакомьтесь с атласом надежной связи от билайн и не забудьте взять с собой в дорогу пауэрбэнк помощнее.

Прозрачный лед и коньки для связистов