Apple снова проиграла патентному троллю VirnetX в суде. Заплатит $1,1 млрд

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Apple так и не удалось сократить сумму выплат патентному троллю VirnetX, передает iphones.ru со ссылкой на MacRumors.

Сегодня компания проиграла поданную ранее апелляцию, в которой просила снизить выплату с $502,8 млн до меньшей цифры. Reuters сообщает, что федеральный судья отклонил просьбу Apple о новом судебном разбирательстве.

Первоначально купертиновцы должны были заплатить за нарушение патентов $502,8 млн. Ранее они заплатили ещё $454 млн по другому делу с VirnetX.

С учётом будущих роялти и процентов, Apple заплатит свыше $1,1 млрд.

Фото: iphones.ru