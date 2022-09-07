Apple представила линейку новых умных часов

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Корпорации Apple на состоявшейся в среду презентации рассказали о новом модельном ряде своих умных часов, передает ТАСС.

В число новых продуктов корпорации вошли Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и новая, революционная модель - Apple Watch Ultra.

Так, Apple Watch Series 8 способны замерять изменения в температуре тела до 0,1 по Цельсию. Они также могут распознавать моменты, когда владелец попал в аварию - этот режим работает только во время вождения. Технология способна автоматически вызвать службу спасения. Часы могут работать до 18 часов без зарядки, а в режиме экономии энергии - до 36 часов. Series 8 сделаны из 100% алюминия и доступны в нескольких вариантах расцветки. В продаже устройство появится с 16 сентября.

Apple Watch SE второго поколения обладает ускоренной производительностью - чип работает на 20% быстрее, чем в прошлой версии.

Новая модель Apple Watch Ultra обладает титановым корпусом и плоским 49-мм экраном, батареей на 36 часов зарядки, способной держаться и до 60 часов. Также часы обладают функцией Wayfinder, предназначенной для путешествий. Это предполагает наличие компаса, ночного режима и других нововведений, таких как звукового оповещения, слышимого на расстоянии до 190 м. GPS в этой версии часов является наиболее точным.

Фото: iphones.ru