Американская компания ETS вновь разрешила россиянам сдавать экзамен TOEFL

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Россияне вновь получили доступ к возможности сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка на платформе американской компании ETS. Ранее компания объявила о возобновлении доступа россиян к экзамену TOEFL в дистанционном режиме или за пределами родной страны, сообщает РИА Новости.

В марте ETS оказалась одной из немногих компаний в мире, которая, ссылаясь на связанные с Украиной санкции, стала отказывать в обслуживании всем гражданам Российской Федерации вне зависимости от их местонахождения.

Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас россияне могут зарегистрироваться для прохождения онлайн-теста, если находятся на территории России, а также имеют возможность прохождения тестирования очно в экзаменационных центрах, если находятся в США.

Ранее компания предупредила, что сдача экзаменов в центрах тестирования в России, закрывшихся 13 марта, по-прежнему будет невозможна. В ETS также предупреждают, что не несут ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться россияне.

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