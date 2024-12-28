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Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

28 декабря 2024 13:14
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Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

билайн сообщает о значительном росте числа пользователей технологии VoWiFi* среди своих клиентов — ежемесячная база пользователей B2C-сегмента год к году выросла на 60%, а прирост базы достиг 39% год к году. В свою очередь, количество пользователей VoLTE** год к году выросло на 28%, а доля VoLTE в общем голосовом трафике увеличилась на 32%.

VoWiFi

Согласно статистике, 25% пользователей используют более половины своего голосового трафика посредством вызовов по Wi-Fi, что подтверждает высокую степень доверия к этой технологии со стороны наших клиентов.

Кроме того, количество роумеров в сегменте B2C VoWiFi увеличилось на 55% в годовом исчислении, а в общей базе – на 66%. Это говорит о том, что услуга становится все более популярной среди путешественников и тех, кто часто находится вне зоны уверенного покрытия традиционных сетей. К тому же в роуминге абонент может экономить на звонках – вызовы по Wi-Fi тарифицируются как из домашнего региона.

Наиболее активными пользователями VoWiFi стали владельцы устройств от компании Apple (36%), за ними следуют пользователи Samsung (23%) и Xiaomi (16%). На четвертой и пятой позициях оказались Realme (6%) и Tecno (4%).

VoLTE

Доля VoLTE составляет уже порядка 57% в общем голосовом трафике. Среди пользователей VoLTE наибольшую долю занимают владельцы устройств Samsung (24%), затем идут пользователи Apple (22%) и Xiaomi (21%). Далее следуют Realme (7%), Tecno (7%) и Honor (5%).

Эти данные свидетельствуют о стремительном развитии технологий VoWiFi и VoLTE, которые становятся важными инструментами для повышения качества связи и удовлетворения потребностей современных пользователей.

* VoWiFi позволяет абоненту звонить и принимать вызовы, а также отправлять и принимать смс, когда нет ни одной полоски сети или сигнал очень слабый, и при этом есть доступный Wi-Fi. Для вызовов по Wi-Fi в билайн не требуется установка дополнительных приложений. Подробнее о технологии VoWiFi можно узнать здесь.

** VoLTE — технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов. Она создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее, и позволяет дозваниваться быстрее: уже через одну-две секунды происходит соединение, если оба абонента включили услугу. Кроме того, с помощью VoLTE клиенты могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка. Стоимость звонков и смс по VoLTE также не отличается от стоимости звонков по домашнему тарифу абонента. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.

Фото: ru.freepik.com

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