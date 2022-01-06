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"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан на две недели

6 января 2022 19:25
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Авиакомпания вернет денежные средства пассажирам всех отмененных рейсов в Казахстан.

Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели, говорится в сообщении перевозчика. Компания отменила рейсы в Казахстан 6 и 7 января, а также запланированный на 8 января рейс в Актобе, передает ТАСС.

"В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели", - отмечается в сообщении.

При этом авиакомпания вернет пассажирам средства за несостоявшийся полет. "Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полетов в республику временно невозможно. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен вынужденный возврат денежных средств", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания S7 закрыла продажу билетов на собственные и партнерские рейсы в Казахстан до 23 января.

 

Фото :   pixabay

 

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