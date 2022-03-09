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Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает пассажирам вернуться в Россию рейсами других перевозчиков и содействует этому, следует из релиза компании, передает ТАСС.

"Аэрофлот" продолжает работу с пассажирами отмененных международных рейсов, предлагая переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, при наличии такой возможности", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, "ввиду наличия обстоятельств, ограничивающих действия авиакомпании, "Аэрофлот" рекомендует своим пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам других перевозчиков".

Туристический оператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов из-за рубежа. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании "Россия", которая является стратегическим партнером туроператора.

"Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических направлений, расположенных вне страны", - сообщили в авиакомпании.

Там также добавили, что последний вывозной рейс был совершен 8 марта из Египта. "Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" было вывезено из Египта, Гоа и Объединенных Арабских Эмиратов около 13 тысяч пассажиров", - отметили в компании.

Фото: pixabay