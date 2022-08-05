5 августа в первый рейс отправился поезд Самара – Санкт-Петербург

122

5 августа в первый рейс отправился поезд № 63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург. Все билеты на первый рейс были выкуплены, заполняемость поезда составила 100%.

Из Самары поезд будет отправляться в августе и сентябре через день (за исключением некоторых дат) и прибывать в Северную столицу в эти же сутки в 21:10. Время указано местное. В пути предусмотрены остановки на станциях: Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир, Москва (Восточный вокзал).

Благодаря специальному расписанию и возможности развивать скорость до 160 км/ч время поездки по данному маршруту было сокращено в сравнении с другими пассажирскими поездами на несколько часов и составило 20 часов 50 минут.

В составе поезда – комфортабельные купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе, а также вагоны категории СВ и вагоны с местами для сидения. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, посадки пассажиров, поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами.

В целях развития внутреннего железнодорожного туризма совместно с шестью регионами, через которые проходит маршрут данного поезда, внутреннее пространство вагонов было оформлено с изображениями знаковых достопримечательностей Самарской области, Нижегородской области, Владимирской области, Московской области, Ленинградской области и Республики Мордовия. Каждый вагон посвящен одному из перечисленных субъектов, а отсканировав QR-код, пассажиры смогут получить дополнительную информацию о конкретном регионе.

Поездки между Санкт-Петербургом и Самарой всегда были востребованы у пассажиров. По итогам первого полугодия 2022 года было перевезено более 30 тысяч пассажиров, что более чем на четверть превышает аналогичный показатель прошлого года. Запуск нового поезда позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД