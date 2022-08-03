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4 августа на ж/д вокзале состоится презентация скорого поезда Самара – Санкт-Петербург

3 августа 2022 14:39
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В первый рейс поезд №63/64 Самара – Санкт-Петербург отправится 5 августа в 01:20.

4 августа в 17:00 (время местное) на 1 платформе железнодорожного вокзала Самара состоится презентация подвижного состава скорого поезда №63/64 Самара – Санкт-Петербург. 

В мероприятии планируется участие руководителей Куйбышевского филиала АО «ФПК» и Министерства по туризму Самарской области.

В первый рейс поезд №63/64 Самара – Санкт-Петербург отправится 5 августа в 01:20. Время указано местное. В состав поезда включены комфортабельные одноэтажные СВ, купейные вагоны, а также вагон с местами для сидения. Благодаря специальному расписанию и возможности развивать скорость до 160 км/ч время поездки по данному маршруту сокращается в сравнении с другими пассажирскими поездами на несколько часов.

Особенностью является реализация проекта по оформлению внутреннего пространства шести вагонов изображениями знаковых достопримечательностей Самарской области, Нижегородской области, Владимирской области, Московской области, Ленинградской области и Республики Мордовия.  На изображениях есть QR – код, отсканировав который пассажиры смогут прочесть дополнительную информацию. Каждый вагон посвящен одному из перечисленных субъектов, сообщает пресс-служба КбшЖД. 

 

Фото: РЖД

 

 

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