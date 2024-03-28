Я нашел ошибку
Главные новости:
Половина самарцев дружит с коллегами из-за денег и совместного досуга
Половина самарцев дружит с коллегами из-за денег и совместного досуга
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне
В рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский Дом» прозвучала опера «Пиковая дама»
В рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский Дом» прозвучала опера «Пиковая дама»
Самарские школьники взяли серебро и бронзу Чемпионата России по ушу
Самарские школьники взяли серебро и бронзу Чемпионата России по ушу
Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером фестиваля «Театральное Приволжье»
Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером фестиваля «Театральное Приволжье»
Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт
Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт
Треть профессионалов не доверяют своему руководству
Треть профессионалов не доверяют своему руководству
В Самаре возбуждено уголовное дело о незаконном отчуждении 165 га земель, предназначенных для строительства парка культуры имени 60-летия Советской власти
В Самаре возбуждено уголовное дело о незаконном отчуждении 165 га земель, предназначенных для строительства парка культуры имени 60-летия Советской власти
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.59
0.02
EUR 100.27
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне

28 марта 2024 13:59
85
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне

Erid LatgC7FKi

Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весенние выгодные  комплекты». Выбери смартфон с выгодой до 10 000 рублей от его розничной цены в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами: аксессуаром, страховкой, билайн ТВ или настройками. 

В интернет-магазине и офисах продаж билайна в рамках акции доступны популярные модели смартфоны брендов Infinix, TECNO, Xiaomi, Samsung, Realme и Honor. Особое внимание заслуживает предложение на современный смартфон Infinix HOT 40i 128 ГБ с выгодой 50% при покупке с услугами связи и аксессуаром в билайне. Это идеальный выбор для тех, кто стремится оставаться на связи, пользуясь последними достижениями технологий по максимально выгодной цене.

Как принять участие в акции:

  1. Выбрать телефон из списка на странице акции «Весенние выгодные комплекты».

  2. Пополнить баланс, оплатив услуги связи, и получить бонусные рубли на свой номер.

  3. Добавить в свой комплект выбранный дополнительный товар или услуги.

В чем плюсы этого предложения? Рассмотрим на примере с Infinix HOT 40i 128 ГБ.

Вы получите новый современный смартфон с объемом памяти 128 Гб. Его быструю работу обеспечивает 8 Гб оперативной памяти, а батареи на 5000 мАч хватит для длительного использования. У Infinix HOT 40i есть основная камера на 50 Мп и вспомогательная на 0,2 Мп. Они хорошо справляются со снимками, в том числе и ночью, благодаря особому режиму Super Night Mode. 

Следуя условиям акции для данного смартфона, нужно оплатить услуги связи на 5500 рублей. Денежные средства будут доступны на балансе вашего номера, и вы сможете их потратить на услуги связи. В результате можно на время забыть о пополнении баланса.

Третье условие акции — потратить 500 рублей на дополнительные товары. Можно добавить их к стоимости защитной пленки, чтобы уберечь экран от царапин, или вложить их в покупку другого необходимого гаджета, например умных часов или колонки, которые будут так актуальны во время активного отдыха на природе. Список дополнительных товаров, доступных к покупке в рамках акции в офисах билайна, достаточно широкий. С ним можно ознакомится в правилах акции. Если вы совершаете покупку интернет-магазине билайна, то в комплект вместе со смартфоном и услугами связи вы получаете наушники Gal TW-2990.

Готовься к летнему отдыху с весенними акциями билайна. Предложение действует до 25 апреля 2024 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Картинка - пресс-служба билайна

В центре внимания
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
115
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
164
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
400
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
398
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
981
Весь список