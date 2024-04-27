Студент из Самарской области прошёл в финал Кубка фиджитал спорттех инноваций Международной олимпиады «IT-Планета 2024»

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Студент программы бакалавриата «Информационная безопасность» Поволжского государственного университета сервиса (г.Тольятти), Глеб Лопаткин представит свой вуз и Самарскую область в финале Кубка фиджитал спорттех инноваций 2024.

Конкурс проводится в рамках XV Международной олимпиады «IT-Планета 2024» и направлен на поиск, создание и развитие отечественных фиджитал-технологий и инноваций в спорте. В отборочном туре Глеб принимал участие в составе команды FitVR с проектом «FitVR – виртуальная фитнес-студия и спортивный клуб» и показал высокие результаты. Во второй половине мая студент отправится побороться за победу, финал пройдет в Санкт-Петербурге на базе Университета ИТМО.

До того, как поступить на бакалавриат, Глеб Лопаткин в 2023 году окончил Колледж креативных индустрий и предпринимательства Университета сервиса по специальности «Компьютерные сети».