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Десять тысяч организаций в России согласились сдерживать цены

27 апреля 2024 14:03
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Десять тысяч организаций в России согласились сдерживать цены

За минувший год, с момента принятия соответствующего постановления, более 10 тысяч организаций заключили с властями соглашения о сдерживании цен на продукты. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В общей сложности такие меры применяются в 27 регионах страны. Подавляющее большинство организаций, взявших на себя обязательства, представляют сферу торговли. Также соглашения заключили 33 производителя и 32 поставщика.

Сдерживание цен применяется в отношении, в том числе, баранины, говядины, свинины, рыбы, тушек цыпленка-бройлера, яиц куриных, вермишели, риса, муки, масла, молока, чая, хлеба, сахара и соли, отдельных категорий круп, овощей и фруктов. В пресс-службе ФАС указали, что такая политика способствует стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан.

Ранее сообщалось, что цены на баранину у производителей за год выросли на 30-40 процентов в зависимости от вида продукта. Кроме того, производители хлеба сообщили о резком росте цен на продукцию, однако в правительстве указали, что для населения отпускные цены за год увеличились на уровень ниже инфляции, Лента.

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