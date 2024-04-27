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В СамГУПС открылся Ресурсный центр студенческих отрядов

27 апреля 2024 13:48
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В СамГУПС открылся Ресурсный центр студенческих отрядов

Первый вузовский Ресурсный центр студенческих отрядов открылся в Самаре на площадке Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС).
В минувшую пятницу, 26 апреля, в СамГУПС торжественно открыли Ресурсный центр студенческих отрядов – первое мультиформатное пространство в Самарской области, созданное на базе транспортного университета.

В церемонии открытия приняли участие ректор СамГУПС Максим Гаранин, командир регионального штаба Самарского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Анна Труханова, куратор студенческих отрядов проводников Самарского регионального отделения МООО «РСО» Ольга Бурлакова. Почетными гостями стали преподаватели университета, в прошлом бойцы легендарного студенческого строительного отряда Куйбышевского института инженеров железнодорожного транспорта (КИИТ) «Волжане», первопроходцы БАМа Евгений Тарасов и Алексей Бондаренко.
Знаменательно, что открытие нового пространства для студенческих отрядов университета прошло в дни празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которое торжественно отмечается по всей стране в 2024 году.

Как рассказал ректор СамГУПС Максим Гаранин, новое пространство станет точкой притяжения для бойцов и активистов студенческих отрядов университета, будет способствовать продвижению и развитию стройотрядовского движения, достижению новых побед студенческих отрядов вуза.
Как отметили ветераны БАМа, в далеком 1975 году первый студенческий отряд «Волжане» в количестве 70 человек из Куйбышева отправился на строительство Байкало-Амурской магистрали. Бойцы прибыли в Благовещенск, потом отправились на станцию Бамовская, где своими трудовыми победами завоевали право называться лучшими в стране. И сегодня молодые бойцы университета доказывают делом, что являются достойными продолжателями славных традиций «Волжан». Так, по итогам трудового семестра 2023 года ССО «Волжане» СамГУПС был признан лучшим строительным отрядом Центральной дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД» с вручением знамени, а возглавляющий его студент университета Kaрим Одинцов – лучшим командиром.

Победа во Всероссийском студенческом трудовом проекте «БАМ 2.0» – особый случай, так как в непростых условиях стройки студенты университета проявили свои лучшие бойцовские качества, показали характер, а самое главное – поддержали реализацию масштабного всероссийского проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.
К слову, именно Карим Одинцов 22 апреля стал участником торжественной встречи в Кремле Президента России Владимира Владимировича Путина с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали и бойцами студенческих отрядов железнодорожного транспорта. На встрече, посвященной 50-летию начала строительства БАМа, Карим Одинцов рассказал Президенту страны об участии и трудовых достижениях бойцов железнодорожного университета в строительстве Байкало-Амурской магистрали.
Фотография с памятной встречи в Кремле стала главным украшением штабной комнаты Ресурсного центра и символом достижений будущих железнодорожников.

Создание Ресурсного центра студенческих отрядов СамГУПС стало возможным благодаря победе университета в грантовом конкурсе Росмолодежь. Гранты. Поддержку оказали также администрация университетского комплекса, профсоюзная организация студентов вуза, Центральная дирекция по ремонту пути ОАО «РЖД».
На одной площадке под символичным слоганом «Труд крут» разместились штабная и большой зал на 30 мест для проведения организационных мероприятий по социальному проектированию и обучению софт-скилс для командиров, комиссаров и мастеров перед выездом на «целину». В центре установлены мебель, экран и проектор для обучения актива штаба студенческих отрядов.

Правительство Самарской области уделяет особое внимание развитию в регионе стройотрядовского движения. Так, в области принят закон о господдержке студенческих отрядов. Его задача - путем формирования студотрядов создавать эффективные механизмы получения студентами практического опыта работы в период обучения, в том числе для решения вопроса о последующем трудоустройстве.
По словам заместителя правления молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексея Потейко, студенческие отряды Самарской области показывают высочайшие достижения по всем направлениям деятельности, а драйвером развития стройотрядовского движения являются студенты-железнодорожники.

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