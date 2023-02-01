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Особое внимание уделили участкам, ведущим к социально значимым объектам и сельским поселениям.
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В регионе подведели итоги реализации дорожного нацпроекта

1 февраля 2023 17:31
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Особое внимание уделили участкам, ведущим к социально значимым объектам и сельским поселениям.

В Самарской области подвели итоги реализации всех мероприятий 2022 года, включенных в региональный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Для достижения целевых показателей проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в Самарской области в 2022 году на средства дорожного нацпроекта и дополнительного финансирования из федерального бюджета в эксплуатацию ввели 117 объектов, общей протяженностью 493,85 км. На эти цели направили более 14 млрд. рублей.

Благодаря защите интересов региона на федеральном уровне губернатором Дмитрием Азаровым, исполнению ранее взятых обязательств по реализации стратегических инфраструктурных проектов, Самарская область в прошлом году дополнительно получила 2,25 млрд. рублей из федерального бюджета, что позволило довести уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог до 45,8 % при плановом 41,53%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 77,3 % при плановом — 75%.

При этом, особое внимание уделили участкам, ведущим к социально значимым объектам и сельским поселениям. В 2022 году в области к нормативу привели 15 участков дорог, которые повысили транспортную доступность порядка 50 населенных пунктов самарского региона и где проходят школьные маршруты, общей протяженностью более 162 км.

Продолжилось обновление искусственных сооружений. В программу работ включили 27 мостов и путепроводов, расположенных на региональной и местной дорожной сети. К нормативу привели порядка 1436 пог.м, вместо запланированных 947,7 пог. м.

Количество объектов, на которых применили новые и наилучшие материалы и технологии составило 85% при плановых 20%.

В рамках региональной составляющей «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», на трассе Самара – Бугуруслан, на 31 км, установили еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля по направлению в областной центр.

Кроме всего, в Самарской области сформировали пятилетнюю программу дорожных работ на период 2023-2027 года и запланировали показатели достижения нормативного состояния опорной сети региона.

Опорная сеть автодорог — это каркас национальной автомобильно-дорожной сети РФ, который обеспечивает устойчивые транспортные связи между основными точками генерации транспортного спроса, городскими агломерациями, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями, пограничными пунктами пропуска, входящими в соответствующие опорные сети.

В Самарской области в опорную сеть России входит 24 участка региональных дорог суммарной протяженностью 647 км. К 2028 году уровень нормативного состояние опорной сети должен составить не менее 85 %, сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог СО

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