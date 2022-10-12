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В Самаре ранее судимый мужчина украл у матери два телевизора

12 октября 2022 10:44
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В Самаре ранее судимый мужчина украл у матери два телевизора

За помощью в полицию обратилась 49-летняя жительница одного из домов, расположенных на ул. Прудовой Советского района. Женщина рассказала, что вернувшись домой, она обнаружила пропажу двух телевизоров, общая стоимость которых составляет 30 000 рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили приметы похищенного имущества, опросили соседей женщины. Полицейские установили, что следы взлома на двери и окнах в помещении отсутствуют. Оперативники предположили, что к происшествию может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление 30-летний сын потерпевшей, так как у него имелись ключи от дома матери. При отработке возможных мест сбыта похищенного имущества полицейские изъяли в ближайшем ломбарде, квитанции на похищенное имущество.

Сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина полностью признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Во время опроса задержанный пояснил, что матери несколько дней не было дома. Он решил воспользоваться этим и похитить из ее квартиры ценное имущество – два телевизора. Впоследствии он попросил одного из своих знакомых сдать похищенную бытовую технику в ломбард, используя свой паспорт.  Вырученные деньги в размере 9750 рублей подозреваемый потратил на покупку алкоголя.

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