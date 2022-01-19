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Звезда "Ганнибала" французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

19 января 2022 19:12
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Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте.

Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте, сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста, передает РИА Новости.

"Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет", — говорится в публикации.

По данным источников телеканала BFMTV, мужчина пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

 

Фото:  © REUTERS/Eric Gaillard/ТАСС

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