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Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре

10 января 2023 13:37
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Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре

 Зимний Грушинский фестиваль - праздник авторской песни, который ежегодно проходит в Самарской области в конце февраля и традиционно собирает друзей фестиваля пусть у виртуального, но теплого и объединяющего Грушинского костра в уютном концертном зале.

       В 2023 году Зимний Грушинский проходит в преддверии полувекового юбилея, ведь грядущим летом состоится праздничный 50-й Грушинский фестиваль!

       Зимний Грушинский фестиваль состоится 18-25 февраля 2023 года и пройдёт в рамках Марафона авторской песни России 2022-2023 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба.  Основной площадкой станет гостеприимный зал самарского КРЦ «Звезда», с которым Грушинский фестиваль имеет историческую связь. Ведь именно здесь в «Звезде» зарождалась традиция авторской песни в Самаре! На эту легендарную сцену выходили: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Виктор Берковский, дуэт Иваси, Александр Городницкий, Александр Дольский, Юрий Кукин, Татьяна и Сергей Никитины и многие другие.

       Гостями Зимнего Грушинского фестиваля 2023 станут: Олег Митяев, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Павел Пиковский, Лариса Брохман и Александр Прокопович (рояль)участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева, Наталья Кучер, Ирина и Андрей Колесниковы, группа «Ирония судьбы», Иван Ялынский, Иван Дубовицкий, коллективы г. Самары. Бессменный ведущий фестиваля Борис Кейльман.

       Расписание главных концертов Зимнего Грушинского фестиваля в «Звезде»:

24 февраля

19:00 

Олег Митяев с программой «Крепитесь, люди, скоро лето!»

 

25 февраля

16:00

  • «Любимые мелодии Эльдара Рязанова или «Ирония судьбы» с участием гостей фестиваля (ведущий Олег Митяев);
  • Чайхана. Леониду Сергееву посвящается.

19:30

Гала-концерт «Сверим наши песни».

Билеты без сервисного сбора на сайте www.grushinfestival.ru.

       В рамках Зимнего Грушинского также состоятся фестивальные события:

18 февраля в 16:00 - Международный Грушинский интернет-конкурс собирает друзей.

 Культурный центр имени Валерия Грушина (Самара, ул. Молодогвардейская, 151, корп.1), вход свободный;

19 февраля в 14:00 - презентация книги Бориса Кейльмана «До будущей Горы!» с участием поющих гостей.

Литературная гостиная библиотеки «КЦ «Автоград» (Тольятти, ул. Юбилейная, 8), вход свободный.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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