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Заслуженному работнику культуры СО Татьяне Петровой присвоено звание заслуженного работника культуры РФ

29 ноября 2022 18:22
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За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Татьяне Петровой, заместителю директора по научной работе Самарского областного художественного музея, Указом Президента Российской Федерации № 866 от 28 ноября 2022 года за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Татьяна Анатольевна Петрова — кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области, член Союза художников России, член ассоциации искусствоведов. На работу в тогда еще Куйбышевский областной художественный музей Татьяна Анатольевна поступила в августе 1964 года и прошла путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе, принимая самое активное участие в работе музея: проводила экскурсии, была куратором многочисленных выставок, читала циклы лекций по отечественному и зарубежному изобразительному искусству, регулярно выступала в печати с обзорами музейных событий и творчества местных художников. В 1997 году она защитила кандидатскую диссертацию по творчеству американского художника Рокуэлла Кента.

За пятьдесят восемь лет работы в музее ею создана не одна сотня экспозиций, посвященных ее любимым темам, например, самарской пейзажной живописи — творчеству К.П. Головкина, В.З. Пурыгина, Г.В. Филатова, Н.Ф. Шеина. Еще одна тема, определившая направление музейной деятельности Т.А. Петровой – русский авангард. С выставками авангарда в период с 1985-го по 2006-й годы побывала во многих странах мира – Индии, Голландии, Шотландии, Германии, Австралии, Китае. В 1998 и 2001 годах была куратором выставок из собрания Якоба и Кенды Бар-Гера (Германия), посвященных советскому андеграунду и немецкому авангарду. Т.А. Петрова – автор многочисленных научных публикаций, вступительных статей, книг: «Рокуэлл Кент» (1990), «Г.В.Филатов» (2011), «Н.Ф.Шеин» (2013), соавтор книги «И.В. Карпунов» (2014), а также автор книги-эссе «Из пригоршни упругих знаков… Художники. Выставки. Путешествия» (2012).

 

Фото:   минкультуры СО

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