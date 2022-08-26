Закрытие сезона: 28 августа состоится заключительный вечер Фестиваля искусств «Тремоло».

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28 августа на летней веранде ресторана «Амбар» состоится заключительный вечер Фестиваля искусств «Тремоло». Он будет насыщен событиями и традиционно порадует публику содружеством нескольких видов искусства на одной площадке.

Встретят гостей актёры театра «Вариант». В образе загадочных мимов они будут передвигаться по пространству «Около музыки», создавая атмосферу прекрасного. Они же пригласят зрителей на выставку картин тольяттинской художницы Светланы Мищенко-Сапсай.

Выставка называется «Не всё так просто». Экспозиция содержит 10 картин, выполненных в авторском стиле художницы – ДекоРЕ (декоративный реализм). Работы скрывают глубокий смысл. Разглядеть его подчас непросто. Зато каждая картина, несомненно, рождает ряд собственных интерпретаций, ассоциаций и открытый. В 19.30 художница лично проведёт экскурсию по выставке для всех желающих.

Основная программа вечера – концерт. Моцарт, Бах, Чайковский, Григ, Сибелиус, Штраус, Рота, Андерсон, Пьяццолла – в прекрасном исполнении Камерного оркестра Ульяновского государственного академического симфонического оркестра “Губернаторский” под управлением лауреата Национальной театральной премии “Золотая маска” Андрея Данилова. Солирует обладательница нежного лирико-колоратурного сопрано Елена Рождественская.

Начало вечера в 19.30. Билеты без комиссии и, в том числе, по пушкинской карте продаются на официальном сайте фестиваля – volgaclassic.ru.

Фото: организаторы фестиваля