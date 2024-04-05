Юрий Башмет: Фестиваль «Славянский дом» - это настоящее объединение славянской культуры через классическую оперу

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4 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский дом» представили оперу А. Бородина «Князь Игорь». Вместе с артистами и музыкантами Шостакович. Опера. Балет в спектакле участие приняли приглашенные певцы из Санкт-Петербурга и Беларуси. Роль князя Игоря исполнил Владислав Сулимский из Мариинского театра, в роли Кончака вышел его коллега из Мариинки, уроженец Луганска, Мирослав Молчанов, а в роли Галицкого - Станислав Трифонов из Большого театра Беларуси. За дирижерским пультом - Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Беларуси и Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.С.Сац.

«Впервые в своей жизни придется исполнять эту партию, исторический персонаж – неоднозначный, но в данной опере он показан как борец за Русь, за народ, за волю. Да, пусть и не все получилось сразу, но - в конце концов - он справится», - рассказал Владислав Сулимский.

«Фестиваль - это очень интересные встречи со старыми знакомыми, знакомство с новыми ребятами, музыкантами. И потом - это для театров хорошо очень Это возможность проверить свои кондиции, людей посмотреть и себя показать! Так что фестиваль - это всегда хорошо: для публики, для музыкантов это очень здорово», - отметил Станислав Трифонов.

Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет считает фестиваль интересным как в профессиональном, так и в идейном плане.

«Я всегда очень радуюсь, когда творчества в наши дни становится больше. Именно поэтому я рад, что сейчас, в наше не самое простое, но, с другой стороны, по-человечески очень ответственное время в Самаре при поддержке моего друга, человека очень неравнодушного к искусству – губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, - проходит международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом». И замечательно, что этот фестиваль с одной стороны очень интересен в профессиональном плане. Но не менее, а может быть, даже более важный момент – сама идея фестиваля, объединяющего через оперного искусство, через классическую музыку музыкантов из разных регионов и стран, - считает Юрий Башмет. - Это настоящее объединение славянской культуры через классическую оперу. Это, конечно, момент очень особенный и очень важный - показать, что мы разные, мы интересные, у каждого из нас есть свое лицо, но вместе с тем мы едины и творчески, и ментально».

Заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб отметил, что художественным руководителем и главным дирижером Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Шостаковича Евгением Хохловым подобрана прекрасная программа. «Пиковая дама», «Онегин», «Борис Годунов», «Князь Игорь» - это визитная карточка оперы, наша гордость. А в финальном гала-концерте за дирижерским пультом будут как Евгений Хохлов, так и Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Беларуси и Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.С.Сац. В этом тоже - взаимный опыт, сотворчество и единение. Кроме того, у нашего театра есть и дальнейшие совместные планы: обсуждаются гастроли балета в рамках фестиваля искусств Шостаковича. На мой взгляд, объединение и обмен опытом были важны всегда, но сегодня это имеет особое значение. На сегодняшний день мы говорим именно об этом - о том, что мы сильны тем, что имеем вековые традиции, которые, возможно, не так важны во всем мире, как важны нам. И их невозможно отменить. А формат фестиваля позволяет их укреплять и продвигать».

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и объединяет на самарской земле лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, мировую культуру невозможно представить без культуры российской. Напомним, автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области, художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Отметим, что в Самарской области не впервые реализуются уникальные по своим масштабам и формату мероприятия международного уровня, объединяющие представителей различных государств. Так, в прошлом году в Самаре состоялся первый общественно-культурный международный антифашистский фестиваль «Гитары в строю».

Фестиваль завершится большим хоровым концертом русской музыки и гала-концерт. В числе гостей-участников - представители разных регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, а также Республики Беларусь и Сербии.

Фото: pxhere.com