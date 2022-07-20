Юная певица из села Кинель-Черкассы Юлия Гаврилова вошла в число победителей конкурса «Витебск-2022» 

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Юная певица из Самарской области Юлия Гаврилова вошла в число победителей детского музыкального конкурса «Витебск-2022» фестиваля «Славянский базар». Ей присудили премию первой степени и весомый денежный приз. Также 13-летнюю школьницу наградили специальным призом парламентского собрания Союза Белоруссии и России.



- В первый день «Славянского базара» каждая страна исполняла песню на родном языке. Я выступала под номером 2 после Белоруссии. Члены жюри поставили мне 69 баллов из 70 возможных. Я рада, что Самарская область здесь впервые! Это высокий уровень! - написала на своей странице в социальной сети Юлия Гаврилова.



Напомним, Юлия Гаврилова учится в школе села Кинель-Черкассы. Заниматься пением она начала с 6 лет. Свой первый сольный концерт девочка дала всего через три года. Юная певица является лауреатом премии губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков, финалисткой проекта «Голос.Дети», а также абсолютным победителем международного конкурса «Золотой голос России» 2019 и 2021 годов.

Фото: скриншот видео/Минкульт СО