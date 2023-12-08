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Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре

8 декабря 2023 12:49
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Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре

«То была настоящая белотурочная лихорадка, которой не избежали из здешних жителей ни один купец, почти ни один чиновник, но многие приезжали из других, даже отдаленных губерний, в надежде скоро обогатиться от посева белотурки...».
Выставка «Хлебная лихорадка» посвящена тому, как зерновая индустрия в XIX веке сделала Самару крупным и богатым городом, а Самарскую губернию — краем пшеничных полей. Посетили увидят мельницы, элеваторы и амбары в соразмерном человеку масштабе, посмотрят тизер фильма «Край хлеба».
«Главным героем» выставки станет сам хлеб во всех своих агрегатных состояниях и в отношениях, которые им обеспечены. Посетитель вслед за ним пройдет все стадии превращения и увидит, как хлеб изменил жизнь города и людей.
Тизер фильма «Край хлеба» раскроет один из самых драматичных сюжетов в истории хлебной Самары: судебный процесс купца Аржанова против бывшего городского головы Субботина, который привёл к разорению последнего.


Выставка откроется 14 декабря в 19:00 и будет работать до 19 мая 2024 года. Вход на выставку в день открытия свободный, в последующие дни – 150 р.
Проект реализуется победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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Теги: Мероприятия

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