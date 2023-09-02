Выставка «Деревянная Самара, которую мы не знаем» в Музее-галерее «Заварка» завершила свою работу

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В течение всего лета в креативном пространстве бывшего дома Маштакова работала выставка, посвященная утраченным деревянным зданиям. В экспозиции было представлено более 40 фотографий из личных коллекций Сергея Рудняева, Армена Арутюнова и Нины Дюковой, из Государственного архива Самарской области и открытых источников. На снимках посетители могли увидеть объекты, не дошедшие до наших дней или изменившие свой облик до неузнаваемости.

В течение работы выставки в «Заварке» прошло 20 организованных экскурсий по экспозиции (в том числе 10 детских), 4 тематических мастер-класса и 5 лекций. Эксперты (Глеб Алексушин, Андрей Артемов, Армен Арутюнов, Елена Деева и Эдуард Дубман) рассказали об истории утраченных деревянных зданий и их архитектурных особенностях.