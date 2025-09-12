«Время театра»:  в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого

134

С 15 по 21 сентября 2025 года в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра».



Театральный фестиваль «Время театра» — одна из ярких страниц культурной жизни городского округа Сызрань. Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 107-й театральный сезон.



Приглашая к участию театры России и ведущих специалистов театральной сферы, фестиваль призван активизировать культурный обмен между территориями, формируя и укрепляя единое театральное пространство страны. Первый фестиваль состоялся в 2018 году и был приурочен 100-летнему юбилею Сызранской драмы.



На IV Межрегиональном фестивале на сцене Сызранского драматического театра свои спектакли представят театральные коллективы из Уфы, Мичуринска, Элисты, Волгограда, Мытищ, Москвы, Сызрани.



"Театральный фестиваль «Время театра» предоставляет возможность реализовать участникам свой творческий потенциал, а атмосфера этого незабываемого события неизменно вдохновляет на поиск в искусстве, способствует раскрытию профессиональных качеств участников. Одна из главных задач фестиваля привлечение внимания зрительской аудитории к лучшим спектаклям по произведениям русских классических, советских и российских драматургов", — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

На фестиваль приглашены ведущие театральные критики, театроведы.

В составе жюри фестиваля:

– Рогозинскя (Пешкова) Виктория Евгеньевна – театральный критик, историк театра, писатель, обозреватель журнала «Вахтанговский альманах» Театрального института им. Бориса Щукина. Специальный корреспондент «Литературной газеты», журналов «IPQuorum» и «Русское искусство», лауреат Бронзовой медали Союза художников России, лауреат премии «Золотой Мухин» Московского Губернского театра в номинации «Золотое перо»;

– Попова Елена Анатольевна – театровед, театральный критик, завлит Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан (Уфа);

– Маркин Валерий Михайлович - профессор Щукинского училища, доцент кафедры мастерства актера.

Фото: минкульт СО