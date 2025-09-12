Я нашел ошибку
Чем старше возраст у опрашиваемых, тем больше среди них людей, не пользующихся интернетом.
Порядка 18% россиян не пользуются интернетом
Среди сырных продуктов встречается много подделок, где вместо молочных жиров используются суррогаты.
Врач-эндокринолог рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком
Для проведения парада-дефиле духовых оркестров.  
13 сентября в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре
Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 107-й театральный сезон.
«Время театра»:  в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого
По предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.
На Эльбрусе, где произошла авария, завершили эвакуацию людей с канатной дороги
В Самаре подошел к концу первый день выборов депутатов городской Думы Самары восьмого созыва.
Национально-культурные центры Самары присоединились к голосованию на выборах депутатов гордумы
С 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.
В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
«Время театра»:  в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого

12 сентября 2025 21:12
Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 107-й театральный сезон.

С 15 по 21 сентября 2025 года в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра». 

Театральный фестиваль «Время театра» — одна из ярких страниц культурной жизни городского округа Сызрань. Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 107-й театральный сезон.

Приглашая к участию театры России и ведущих специалистов театральной сферы, фестиваль призван активизировать культурный обмен между территориями, формируя и укрепляя единое театральное пространство страны. Первый фестиваль состоялся в 2018 году и был приурочен 100-летнему юбилею Сызранской драмы.

На IV Межрегиональном фестивале на сцене Сызранского драматического театра свои спектакли представят театральные коллективы из Уфы, Мичуринска, Элисты, Волгограда, Мытищ, Москвы, Сызрани.

"Театральный фестиваль «Время театра» предоставляет возможность реализовать участникам свой творческий потенциал, а атмосфера этого незабываемого события неизменно вдохновляет на поиск в искусстве, способствует раскрытию профессиональных качеств участников. Одна из главных задач фестиваля привлечение внимания зрительской аудитории к лучшим спектаклям по произведениям русских классических, советских и российских драматургов", — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

На фестиваль приглашены ведущие театральные критики, театроведы.

В составе жюри фестиваля:
– Рогозинскя (Пешкова) Виктория Евгеньевна – театральный критик, историк театра, писатель, обозреватель журнала «Вахтанговский альманах» Театрального института им. Бориса Щукина. Специальный корреспондент «Литературной газеты», журналов «IPQuorum» и «Русское искусство», лауреат Бронзовой медали Союза художников России, лауреат премии «Золотой Мухин» Московского Губернского театра в номинации «Золотое перо»;
– Попова Елена Анатольевна – театровед, театральный критик, завлит Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан (Уфа);
– Маркин Валерий Михайлович - профессор Щукинского училища, доцент кафедры мастерства актера.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Сызрань

