ВолгаФест 2022 стартует уже в ближайший вторник — 23 августа

157

Фестиваль стартует уже в ближайший вторник — 23 августа. Место проведения: старая (первая очередь) набережной. Целых 6 дней на фестивале будут происходить настоящие чудеса, тема фестиваля — «Детство». Он посвящен чуду, волшебству и настоящей волжской сказке.

В настоящее время на пляже первой очереди набережной идет монтаж, и уже совсем скоро там будет возведен фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. В каждом дне фестиваля организаторы выделили три времени, три настроения:

C 12:00 до 16:00 — время созерцания. Время, когда вы просто можете прогуляться по пляжу, изучить все новые артефакты и арт-объекты, которые появились на волжском берегу, и понаблюдать за неспешным ритмом жизни у большой воды.

С 16:00 до 19:00 — время соучастия. Время, когда можно активно включиться в жизнь ВолгаФеста, стать художником, изобретателем, археологом и просто окунуться в безмятежную атмосферу детства, когда хочется пробовать всё новое.

С 19:00 до 23:00 — время впечатления. Время, когда волжский пляж превращается в настоящую сцену с множеством спектаклей, перформансов и музыкальных выступлений. Смотрите, удивляйтесь и получайте новые эмоции.

Каждый день на фестивале будет работать ДОМ УСТИНОВА — ностальгическое музыкальное пространство, расположенное прямо на дереве на краю пляжа! Дима Устинов — композитор, музыкант и продюсер необычных музыкальных опытов. Каждый вечер на закате Дом будет заполняться музыкой: концертами и диалогом-импровизацией его хозяина с местными музыкантами и гостями фестиваля. В специальное «время взаимодействия» в Дом Устинова можно принести свой музыкальный инструмент (или прийти с голыми руками) – и помузицировать вместе.

На ВолгаФест 2022 вы услышите много музыки: восточный хип-хоп в исполнении Free Flow Flava, ретро-декаданс в исполнении мечтательных «Свидание», бойкий поп от «Парнишки», новый романс от «Тима ищет Свет», хрупкий инди-поп от «Дочь» и многое другое.

Также вы сможете увидеть арт-объекты, Великана Алангасара и зверей-странников, стать свидетелем специально созданного к фестивалю спектакля «Сказка о потерянном голосе», прогуляться с перформативным аудиогидом «Сказочность», исследовать лабиринт – архитектурное пространство, посвященное домам зверей, заблудиться в зеркальном лесу, создать мягкий арт-объект, отведать волжской кухни, увидеть жилище древнего волжанина, познакомиться с Бабой Ягой и даже оказаться в желудке у чудища.

Точкой просвещения ВолгаФеста станет созданный совместно со СБЕРом Фестивальный клуб. Детство как явление будет раскрыто с самых разных сторон: в теории и на практике, в психологии, в науке и искусстве. В качестве спикеров будут выступать ведущие специалисты в областях педагогики и образования, а также создатели проектов для детей и родителей. Важнейшие темы, которые постараются раскрыть в лектории – как быть хорошим родителем и быть в контакте с внутренним ребенком. Главная часть программы Фестивального клуба – серия паблик-токов с тинейджерами, где дадут слово непосредственно детям и можно будет узнать их мнение о культуре, искусстве, будущем, обществе и о многом другом.

Ну, и конечно же, гвоздь программы! На территории ВолгаФеста обнаружена сенсационная находка – скелет древнего волжского ящера Волгозавра! Организаторы приглашают принять участие в его раскопках, а еще разобраться в культурах пляжной и допляжной эры самарской набережной.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте volgafest.com.

