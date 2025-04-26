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Сегодня, 26 апреля, в Музее Модерна открылась выставка «Будущее в прошлом». 6+



Новый проект будет посвящен тому, каким люди конца XIX-начала XX века представляли себе будущее. Мир того времени стремительно ускорялся. Люди, родившиеся в эпоху конных повозок и бурлаков, оказались среди кинотеатров, автомобилей и аэропланов. Вопрос «а что будет дальше?» стал самым насущным вопросом.



Выставка «Будущее в прошлом» предлагает множество ответов – от мечтательных утопий до попыток прорваться в будущее здесь и сейчас. Так, один из залов расскажет малоизвестную ныне историю основания Зубчаниновки, передового поселка начала XX века. Будущее видели в научно-техническом прогрессе и в красоте ремесленного труда, в добрососедских отношениях и обществе без строгой структуры.



На выставке представлены предметы из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского художественного музея, частных коллекций. Посетители увидят работы самарских художников Аллы Дмитриевой, Александра Нерамозуса, Матвея Жбана, Алены Мизиновой и московской художницы Анны Гамовой.



Выставка будет работать в Музее Модерна с 26 апреля по 2 августа 2025 года.