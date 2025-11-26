Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере.
В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи»
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.
Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.96
0.04
EUR 90.97
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»

26 ноября 2025 15:49
104
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.

29 ноября с 12.00 до 17.00 в музее им. П.В. Алабина состоится уникальный музейный праздник «Плиозавру 20 лет». Мероприятие приурочено к юбилею одного из самых впечатляющих экспонатов музея – девятиметрового макета плиозавра, самого крупного в России.  (0+)

Плиозавр – ископаемый морской ящер, который обитал на территории нашего края более 150-ти миллионов лет назад. Двадцать лет назад макет занял почётное место в зале палеонтологии основной экспозиции музея.

В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
Все участники праздника, выполнившие задания, получат Диплом «Юного палеонтолога» и памятные сувениры.

В проведении праздника примут участие члены Самарского палеонтологического общества, участники музейного кружка «Палеонтологическая лаборатория» и детского объединения «Самароведение».

 

Фото:  минкульт СО

 

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
26 ноября 2025, 15:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего... Общество
116
Он объединит представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти. В течение дня эксперты поделятся своими практиками и видением будущего туристического рынка. Организатором форума является админ
25 ноября 2025, 16:38
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Он объединит представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти. В течение дня эксперты поделятся... Общество
847
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
19 ноября 2025, 17:25
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки. Общество
2338
В центре внимания
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
157
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
204
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1478
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
814
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1498
Весь список