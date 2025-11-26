В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»

104

29 ноября с 12.00 до 17.00 в музее им. П.В. Алабина состоится уникальный музейный праздник «Плиозавру 20 лет». Мероприятие приурочено к юбилею одного из самых впечатляющих экспонатов музея – девятиметрового макета плиозавра, самого крупного в России. (0+)



Плиозавр – ископаемый морской ящер, который обитал на территории нашего края более 150-ти миллионов лет назад. Двадцать лет назад макет занял почётное место в зале палеонтологии основной экспозиции музея.



В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.

Все участники праздника, выполнившие задания, получат Диплом «Юного палеонтолога» и памятные сувениры.



В проведении праздника примут участие члены Самарского палеонтологического общества, участники музейного кружка «Палеонтологическая лаборатория» и детского объединения «Самароведение».

Фото: минкульт СО