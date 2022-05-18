Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Всероссийской Студвесны в Самаре

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18 мая в Самаре стартовала юбилейная, 30-я «Российская студенческая весна». Масштабная церемония открытия, сопоставимая с открытием Олимпийских игр, завершается в эти минуты на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Участниками и гостями Студвесны являются порядка 5 тысяч человек, которые представляют 85 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Это рекорд за всю историю фестиваля. В этом году на юбилейный фестиваль приедет более 3,5 тысяч участников, которые будут демонстрировать свое творчество, посвященное Году культурного наследия народов России. Еще 1,5 тысячи – это талантливые представители студенчества и молодежи Самарской области.

Участников, зрителей и гостей «Студенческой весны» поприветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил символичность того, что юбилейный фестиваль проходит в столице Самарской области.

«Первые фестивали проходили именно здесь, в Самаре. И конечно, символично, что сегодня этот прекрасный, гостеприимный волжский город с уникальным многоцветием национальных традиций вновь собрал молодых людей из всех регионов нашей страны, а также из государств СНГ. И – особо отмечу – из Донецкой и Луганской народных республик», - подчеркнул Глава государства.

Владимир Путин отметил, что фестиваль для многих участников становится стартом в профессиональной карьере, помогает найти единомышленников, наставников, верных друзей.

«"Студенческая весна" – это не просто яркое культурное событие. Это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты и добиться успехов – благодаря своим талантам, способностям в музыке, хореографии, актёрском мастерстве, других направлениях, - заявил Президент страны. – Отмечу, что "Студенческая весна" охватывает и многочисленные региональные фестивали, в которых ежегодно участвуют более трёхсот тысяч человек. А с 2019-го года – кстати, первым из творческих проектов – она стала частью платформы "Россия – страна возможностей". И теперь перед всеми её участниками – ещё более широкие перспективы для самореализации».

Обращаясь к самой творческой части российского студенчества, Владимир Путин подчеркнул, что фестивальная программа объединяет молодых людей на основе глубокого интереса к многогранной отечественной культуре и творческому наследию народов России. И тем самым – помогает сохранить и преумножить богатейшие культурные традиции нашего многонационального государства, способствует укреплению единства страны, что крайне важно для её дальнейшего развития.

«В современном, очень динамичном, мире для студента, будущего профессионала огромную роль играют глубокие знания, стремление всегда учиться, умение работать в команде. Но чтобы раскрыть свои лучшие качества в полной мере, значима готовность служить людям, обществу, родной стране, патриотизм, ответственная и активная гражданская позиция, вовлеченность в дела своего региона, города, поселка. Словом, важно чувствовать, разделять те ценности, которые составляют основу нашего общества. Убеждён: именно так вы – талантливые, целеустремлённые молодые люди – и намерены строить свою жизнь», - резюмировал Глава государства и пожелал участникам Студвесны успехов во всех начинаниях, творческого, весеннего настроения.

Дополнительно подчеркнем, что недельная программа Всероссийского фестиваля открыта для посещений всеми желающими. Настоящий праздник энергии и молодости для жителей и гостей Самарской области подготовлен на разных площадках Студвесны. Знакомиться с программой каждый день и выбирать событие для себя можно на официальном сайте фестиваля.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru