Валерий Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра

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В пятницу, 1 декабря, Валерий Гергиев, дирижёр и художественный руководитель Мариинки, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра сроком на пять лет. Он возглавит два главных культурных учреждения страны одновременно. Новый руководитель был представлен коллективу и труппе театра зампредом правительства Татьяной Голиковой. Также на встрече присутствовала министр культуры Ольга Любимова.

В пятницу, 1 декабря, народный артист России, дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев заменил на посту генерального директора Государственного академического Большого театра Владимира Урина.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, соглашение с Гергиевым заключено сроком на пять лет. На сайте правительства РФ также сообщается, что Урин покинул пост по собственному желанию, пишет РТ.

Новый руководитель был представлен труппе заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой в историческом здании Большого театра. На встрече присутствовали министр культуры Ольга Любимова, артисты различных подразделений театра и Владимир Урин, который, в свою очередь, поблагодарил коллег «за десять лет счастья».

В своей речи Гергиев отметил достижения Большого театра во главе с Уриным и сказал, что для него огромная ответственность — принимать эстафету.

«Я знаю, что Владимир Георгиевич сделал всё возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, которые прославили этот театр», — цитирует ТАСС нового главу Большого.

Гергиев выразил надежду в скором времени познакомиться со всей труппой театра и подчеркнул, что творческая деятельность артистов театра должна осуществляться в первую очередь на Родине.

«Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут — наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома», — сказал он.

В то же время дирижёр заявил, что у артистов обоих театров появилась возможность обмениваться постановками и организовывать гастроли в Москве и Петербурге.

При этом Голикова сообщила, что объединения двух театров не будет.

«Объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт. Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, — как самостоятельные театры», — сказала зампред правительства.