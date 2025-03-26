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В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой

26 марта 2025 09:29
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В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой

30 марта в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет экскурсия (18+) арт-критика, куратора галереи «Виктория» Сергея Баландина по выставке Rosa ambrosa Дарьи Емельяновой.

Ведущий расскажет о представленных в экспозиции работах, их художественных особенностях и смыслах, а также о периодах творчества художницы, к которым относятся картины и инсталляции.

Одна из миссий «ЗИМ Галереи» – знакомить город с известными самарскими художниками, которые состоялись и прославились за пределами Самары. Дарья Емельянова – одна из самых востребованных самарских художниц последних нескольких лет. Ее работы имели большой успех на ярмарках Blazar и Cosmoscow, творчество художницы входило в топы ведущих федеральных изданий вроде Forbes и журнала «Афиша».

В живописи Емельяновой встречаются личное и универсальное, интимное и случайное. Образы людей, растений, фрагменты пейзажей – словно кадры из чужой или своей жизни.

30 марта 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото Михаил Денисов

Теги: Мероприятия

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