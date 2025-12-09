В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения

10 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Вечеринка» (18+). В экспозицию вошли работы более 50 художников со всей России. Вход свободный.

Выставка объединила работы современных художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждое произведение подобно блюду или тосту: оно несет уникальное содержание, но вместе работы образуют единое повествование о человеческом общении. Создается эффект общего стола, за который приглашены как авторы, так и зрители.

– Если бы в философии было понятие «воля к веселью», то эта выставка бы его отлично иллюстрировала, – рассказывает искусствовед, консультант проекта «Вечеринка» Дарья Волкова. – Она о том, как вопреки всем обстоятельствам последних лет и предсказаниям, что онлайн заменит нам все на свете, мы продолжаем встречаться, наряжаться, танцевать, обсуждать сплетни на уютных кухнях и делать глупости на дискотеках. На выставке собраны работы современных художников, в том числе и самарских, и они не столько про еду, сколько про отчаянное желание красиво жить, быть рядом с людьми, и каждую встречу превращать в маленький праздник.

В мире высоких технологий и изменений сохраняется простой и глубокий человеческий жест – сесть за один стол и разделить хлеб и слово. Переходя от одного раздела к другому, посетители выставки словно сменяют блюда, «пробуя» разные смыслы и эмоции. Объединяя художников разных жанров, проект демонстрирует, что тема вечеринки и застолья говорит на универсальном, понятном каждому языке.

Партнер выставки – журнал Собака.ru

10 декабря 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)