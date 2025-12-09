Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
Число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения

117
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения

10 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Вечеринка» (18+). В экспозицию вошли работы более 50 художников со всей России. Вход свободный.

Выставка объединила работы современных художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждое произведение подобно блюду или тосту: оно несет уникальное содержание, но вместе работы образуют единое повествование о человеческом общении. Создается эффект общего стола, за который приглашены как авторы, так и зрители.

– Если бы в философии было понятие «воля к веселью», то эта выставка бы его отлично иллюстрировала, – рассказывает искусствовед, консультант проекта «Вечеринка» Дарья Волкова. – Она о том, как вопреки всем обстоятельствам последних лет и предсказаниям, что онлайн заменит нам все на свете, мы продолжаем встречаться, наряжаться, танцевать, обсуждать сплетни на уютных кухнях и делать глупости на дискотеках. На выставке собраны работы современных художников, в том числе и самарских, и они не столько про еду, сколько про отчаянное желание красиво жить, быть рядом с людьми, и каждую встречу превращать в маленький праздник.

В мире высоких технологий и изменений сохраняется простой и глубокий человеческий жест – сесть за один стол и разделить хлеб и слово. Переходя от одного раздела к другому, посетители выставки словно сменяют блюда, «пробуя» разные смыслы и эмоции. Объединяя художников разных жанров, проект демонстрирует, что тема вечеринки и застолья говорит на универсальном, понятном каждому языке.

Партнер выставки – журнал Собака.ru

10 декабря 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
09 декабря 2025, 10:11
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и... Культура
100
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
08 декабря 2025, 09:38
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
программе презентация книги-альбома об истории здания и общины, а также концерт вокальной, камерной и органной музыки. Культура
383
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
28 ноября 2025, 16:59
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики... Общество
2351
В центре внимания
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
85
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
404
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
397
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
367
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
815
Весь список