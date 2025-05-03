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В ЦРК «Художественный» начались тематические кинопоказы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

3 мая 2025 21:11
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Для самарцев и гостей губернской столицы подготовили подборку лучших отечественных фильмов о подвиге, мужестве и героизме советского народа.

В апреле, в центре российской кинематографии «Художественный», в рамках проекта «Великая страна в кино», начались тематические кинопоказы, посвященные годовщине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для самарцев и гостей губернской столицы подготовили подборку лучших отечественных фильмов о подвиге, мужестве и героизме советского народа.

В программе – классика отечественного кинематографа, вошедшая в золотой кинофонд – «Проверка на дорогах», «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Торпедоносцы» и другие.

На двух первых киносеансах уже побывали свыше 560 самарских школьников– учеников школ №13, 16, 63, 144 и студентов областного художественного училища, училища культуры, колледжа сервисных технологий и дизайна и музыкального училища.

«Потрясен героизмом и мужеством хрупких девушек- героинь фильма «А зори здесь тихие», – поделился Захар, студент областного училища культуры. – Очень сильное и правдивое кино о том, что война – это бесчеловечно».
Цель кинопроекта – сохранить историческую память, повысить интерес к изучению истории Отечества, в первую очередь у подрастающего поколения.

До конца года в арт-фойе ЦРК «Художественный» также экспонируется фотовыставка «Дорогами Победы. Освобожденная Европа» с работами фронтовых фотографов и операторов.

Вход на кинопоказы свободный.
Программа показов проекта «Великая страна в кино» на май и июнь.
- 6 мая в 14:00 – «Зимнее утро» 0+
(СССР, 1966, драма, военный)

- 21 мая в 14:00 – «А зори здесь тихие» 12+
(СССР, 1972, драма, военный, история)

- 8 июня в 14:00 – «Двадцать дней без войны» 12+
(СССР, 1976, драма, мелодрама, военный,)

- 22 июня в 14:00 – «Торпедоносцы» 12+
(СССР, 1983, драма, военный, 1:36)

- 13 июля в 14:00 – «Порох» 18+
(СССР, 1985, драма, военный, 1:32)

- 27 июля в 14:00 – «Проверка на дорогах» 18+
(СССР, 1971, драма, военный, 1:37)

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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