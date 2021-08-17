Я нашел ошибку
Главные новости:
В опубликованном на сайте центральной приемной комиссии МГУ приказе о зачислении на факультет психологии имя девочки отсутствует.
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка не поступила в МГУ на бюджет
По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание в правом двигателе.
Выживших на борту потерпевшего крушение Ил-112В нет
На следующий день девушка пошла в полицию и написала заявление.
В Самаре подростки похитили и изнасиловали 18-летнюю официантку
 В фестивале примут участие духовые оркестры из городов Поволжья: Саратова, Ульяновска, Самары, Сызрани.
В Сызрани пройдет фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В трехэтажном помещении будут размещены женская консультация, детское и стоматологическое отделение.
В Нефтегорском районе начата реконструкция пристроя к центральной районной больнице
Следователи продолжают разбираться в деталях происшествия.
В Волге нашли катер и тела трех человек, затонувшие после столкновения с баржей
Основными экспортерами кондитерской продукции являются ООО «Нестле Россия», ООО «Услада», ООО «КФ «Сласти», ООО «Вольский кондитер-2», ЗАО «Самарский кондитер».
Самарский регион развивает экспорт сладостей
Комиссия по присвоению бренда «Самарский продукт» предварительно проводит тщательную проверку продукции.
Право использования регионального бренда «Самарский продукт» получили еще четыре производства
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.48
0.09
EUR 86.48
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани пройдет фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

17 августа 2021 18:40
171
 В фестивале примут участие духовые оркестры из городов Поволжья: Саратова, Ульяновска, Самары, Сызрани.

С 18 по 21 августа в Сызрани пройдет ХХV Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

 В фестивале примут участие духовые оркестры из городов Поволжья: Саратова, Ульяновска, Самары, Сызрани.

Детские коллективы из городов России (Москвы, Ижевска, Асбеста, Самарской обл. и др.) примут участие в онлайн-программе фестиваля.

Фестиваль «Серебряные трубы «Поволжья», который проводится в рамках губернского проекта «Культурное сердце России», стал для гостей и жителей Сызрани своеобразной энциклопедией творчества разных народов. Начавшись с выступлений духовых оркестров на улицах и площадях города, сегодня фестиваль объединяет под своим крылом творческие коллективы, работающие в разных жанрах: духовые, фольклорные, хоровые, хореографические. Зарубежные гости фестиваля и постоянные участники — коллективы Франции.

Почетные гости фестиваля:

— Халилов Александр Михайлович, заслуженный артист России, доцент, преподаватель кафедры военно-оркестровой службы института военных дирижеров Московского военного университета, полковник (г. Москва);

— Мясоедов Вениамин Вениаминович, заслуженный артист России, профессор института военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ, полковник (г. Москва);

— Алеев Сергей Владиславович, начальник Военно-оркестровой службы Центрального военного округа, полковник (г. Екатеринбург).

Участники:

— Сводный военный оркестр Саратовского гарнизона, художественный руководитель и главный дирижер — капитан Лебедев Дмитрий Владимирович, дирижер — лейтенант Власов Антон Сергеевич (г. Саратов);

— Военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Руководитель военный дирижёр майор Чемоданов Олег Сергеевич (г. Самара);

— Ульяновский Государственный Духовой оркестр «Держава». Художественный руководитель и главный дирижер Ильин Кирилл Николаевич, директор Заслуженный работник культуры России Куфтина Лариса Викторовна (г. Ульяновск);

— Военный духовой оркестр филиала ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Сызрань). Руководитель военный дирижер — капитан Попёнов Денис Михайлович;

— Муниципальный духовой оркестр г. о. Сызрань. Руководитель Лысюк Николай Александрович.

18 августа 2021 года в 13:00 в виртуальном концертном зале сызранского драматического театра состоится телемост с участниками ХХV Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

 Мероприятия фестиваля проведут с учетом ограничительных мер по наполняемости залов (не более 50% посадочных мест) и соблюдением масочного режима. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в учреждениях культуры.

Теги: духовые оркестры Сызрань фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На должность исполняющего обязанности главы города назначили Анатолия Лукиенко.
17 августа 2021, 16:57
Глава Сызрани Николай Лядин покидает свой пост 
На должность исполняющего обязанности главы города назначили Анатолия Лукиенко. Общество
236
Столкновение с МАЗом в Сызранском районе: погиб человек
15 августа 2021, 11:30
Столкновение с МАЗом в Сызранском районе: погиб человек
У погибшего водителя иномарки были отобраны права. Происшествия
870
14 августа в 11:00 в районе "Ладьи".
13 августа 2021, 17:32
На самарской набережной состоится фестиваль по военно-прикладным видам спорта
14 августа в 11:00 в районе "Ладьи". Общество
1163
В центре внимания
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
266
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
349
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
696
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1112
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1430
Весь список