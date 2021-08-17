В Сызрани пройдет фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

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С 18 по 21 августа в Сызрани пройдет ХХV Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

В фестивале примут участие духовые оркестры из городов Поволжья: Саратова, Ульяновска, Самары, Сызрани.

Детские коллективы из городов России (Москвы, Ижевска, Асбеста, Самарской обл. и др.) примут участие в онлайн-программе фестиваля.

Фестиваль «Серебряные трубы «Поволжья», который проводится в рамках губернского проекта «Культурное сердце России», стал для гостей и жителей Сызрани своеобразной энциклопедией творчества разных народов. Начавшись с выступлений духовых оркестров на улицах и площадях города, сегодня фестиваль объединяет под своим крылом творческие коллективы, работающие в разных жанрах: духовые, фольклорные, хоровые, хореографические. Зарубежные гости фестиваля и постоянные участники — коллективы Франции.

Почетные гости фестиваля:

— Халилов Александр Михайлович, заслуженный артист России, доцент, преподаватель кафедры военно-оркестровой службы института военных дирижеров Московского военного университета, полковник (г. Москва);

— Мясоедов Вениамин Вениаминович, заслуженный артист России, профессор института военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ, полковник (г. Москва);

— Алеев Сергей Владиславович, начальник Военно-оркестровой службы Центрального военного округа, полковник (г. Екатеринбург).

Участники:

— Сводный военный оркестр Саратовского гарнизона, художественный руководитель и главный дирижер — капитан Лебедев Дмитрий Владимирович, дирижер — лейтенант Власов Антон Сергеевич (г. Саратов);

— Военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Руководитель военный дирижёр майор Чемоданов Олег Сергеевич (г. Самара);

— Ульяновский Государственный Духовой оркестр «Держава». Художественный руководитель и главный дирижер Ильин Кирилл Николаевич, директор Заслуженный работник культуры России Куфтина Лариса Викторовна (г. Ульяновск);

— Военный духовой оркестр филиала ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Сызрань). Руководитель военный дирижер — капитан Попёнов Денис Михайлович;

— Муниципальный духовой оркестр г. о. Сызрань. Руководитель Лысюк Николай Александрович.

18 августа 2021 года в 13:00 в виртуальном концертном зале сызранского драматического театра состоится телемост с участниками ХХV Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

Мероприятия фестиваля проведут с учетом ограничительных мер по наполняемости залов (не более 50% посадочных мест) и соблюдением масочного режима. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в учреждениях культуры.